GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Milliyet'te yer alan habere göre; Okan Buruk, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.