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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde nağmalup yoluna devam eden ezeli rakipler şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız dönmek istiyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk zorlu maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş'ın Lyon galibiyetine örnek verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 11:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park'ta karşı karşı gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Derbi öncesi Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puan toplayan Galatasaray, 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan alan Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini siyah-beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle bitti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

CİMBOM'UN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı- kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Milliyet'te yer alan habere göre; Okan Buruk, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Taraftarı önünde liderliğini perçinlemek isteyen sarı kırmızılılarda Okan Buruk, oyuncularına derbi öncesi uyarılarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...

Rehavete kapılmamaları gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon'a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım" açıklamasını yaptı.

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