GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi uyarı! Beşiktaş Lyon maçında...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde nağmalup yoluna devam eden ezeli rakipler şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız dönmek istiyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk zorlu maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş'ın Lyon galibiyetine örnek verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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CİMBOM'UN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı- kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.
Dev derbi öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre; Okan Buruk, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Taraftarı önünde liderliğini perçinlemek isteyen sarı kırmızılılarda Okan Buruk, oyuncularına derbi öncesi uyarılarda bulundu.
Rehavete kapılmamaları gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon'a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım" açıklamasını yaptı.
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