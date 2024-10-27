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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-BJK derbi hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:40
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-BJK derbi hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 20 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

357. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 50, siyah-beyazlılar ise 39 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 162 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 140 kez gol sevinci yaşadı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Beşiktaş derbisi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.

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