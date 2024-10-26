Okan Buruk korkuttu

Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, apandisit şikayeti nedeniyle acil bir ameliyat geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. Bugün taburcu olması planlanan Buruk'un pazartesi günü derbide takımının başında olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ: GEÇMİŞ OLSUN

Beşiktaş, apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Siyah beyazlılar, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.