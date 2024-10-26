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Haberler Galatasaray

Galatasaray Daikin 3-0 Bahçelievler Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray Daikin, konuk etttiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 17:00
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Galatasaray Daikin 3-0 Bahçelievler Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray Daikin, konuk etttiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 5'inci maçından da galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip 2'nci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

GALATASARAY DAIKIN: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Britt Bongaerts (Eylül Akarçeşme)

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR: Elizabet Inneh-Varga, Polina Shemanova, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Martyna Czyrnianska, Ceren Nur Domaç (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Sİmay Gazi, Merve Tanyel, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan, Caitlin Elizabeth Baird)

SETLER: 25-20, 25-21, 25-17

SÜRE: 74 dakika

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