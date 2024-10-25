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Haberler Galatasaray

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu Okan Buruk'u hastanede ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk'u apandisit ameliyatı sonrası hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 17:46
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Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu Okan Buruk'u hastanede ziyaret etti

Galatasaraylı yönetici Hatipoğlu, Buruk'u hastanede ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un apandisit ameliyatı olduğu hastaneye geldi.

Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Galatasaray Kulübü de, Buruk'un başarılı bir operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da, Okan Buruk'un operasyon geçirdiği hastaneye giriş yaptı.

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