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Haberler Galatasaray

Usta işi goller

Aslan, zafere koşarken yıldızlar sahne aldı. Galatasaray, Elfsborg karşısında hata yapmadı, Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün sayıları skoru hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 7 gol atıp öne çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Usta işi goller

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftada İsveç temsilcisi Elfsborg'u sahasında 4-3 yenen Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıktı. Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi usta ayaklar, İsveç ekibi karşısında ağları havalandırdı, 3 puanı sağladı. İcardi, dünkü golüyle beraber Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 gol, 1 asist yapmış oldu. Arjantinli yıldız, PAOK ve Elfsborg maçlarında gol atarken, Letonya'da RFS deplasmanında da asist yapmıştı.

BARIŞ ALPER'DEN BİR İLK

Elfsborg önünde takımının 4. golünü atan Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 3 gol kaydetti. Yunus, 2012- 2013 sezonunda Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gösterdiği gol serisini tekrarladı. Barış Alper Yılmaz da kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında gol sevincini yaşadı. Barış Alper, dün akşamla birlikte 24. Avrupa maçında ilk kez sevindi. 24 yaşındaki yıldız daha önce sadece 4 asist yapmıştı.

24 YIL SONRA

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde iç sahadaki ilk iki maçında PAOK ve Elfsborg'u yendi. Aslan en son böyle bir başarıyı 2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ve Monaco'yu yenerek elde etmişti.

NEDEN BİLMİYORUM

4-3'lük zaferin ardından konuşan Dries Mertens. "Niye bu kadar gol yediğimizi bilseydim çıkar nedenini söylerdim. Neden yediğimizi bilmiyorum" dedi. 3'lü sisteme de değinen Mertens, "Hocamızın aklında olan bir sistemdi, onu denemek istedi" diye vurguladı.

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