Sistem değişti: 3-5-2

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Elfsborg karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Muslera, Jakobs ile Sallai'nin yerine Günay Güvenç, Barış Alper ile Osimhen'e görev verdi. Muslera kırmızı kart cezasından, Ismail Jakobs sakatlığından ve Roland Sallai de UEFA listesinde yer almadığı için kadroda yoktu. Buruk, Elfsborg mücadelesinde sistem değişikliğine gitti ve 3'lü savunma ve çift forvetle başladı. Müsabakaya 3-5-2 formatında başlayan Buruk, daha önce de ligdeki Kasımpaşa karşısına da çift forvetle çıkmış, Osimhen-İcardi'ye görev vermişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, 3'lü savunmayla ise ilk kez sahaya çıktı.