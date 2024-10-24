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Haberler Galatasaray

Icardi ile oynamak keyifli

Cimbom'un yıldızı Osimhen, Elfsborg maçı sonrası konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Icardi ile oynamak keyifli

Cimbom'un yıldızı Osimhen, Elfsborg maçı sonrası "Zor olacağını biliyorduk. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması" dedi. İcardi ile uyumuna değinen Osimhen, "İcardi ile oynamak heyecan verici. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır" ifadelerini kullandı.

3 MAÇ SONRA 11'DE

Osimhen, 3 maç sonra 11'de başladı. Son olarak Kasımpaşa maçında 11'de görev alan Osimhen, sakatlığından dolayı Riga ve Alanyaspor müsabakalarında oynamadı, Antalyaspor mücadelesinde ise sonradan dahil oldu.

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