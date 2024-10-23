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Haberler Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı yeni formatta 3. hafta maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray, evinde oynadığı Elfsborg maçını 4-3 kazanarak 3 puanı aldı. Cimbom bu sonuçla liderlik koltuğuna oturdu. İşte güncel puan durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 20:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 20:31
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UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı yeni formatta 3. hafta başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

Galatasaray Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

Sarı kırmızılılar gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Icardi, Isak Pettersson(kk), Barış Alper ve Yunus Akgün kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

Galatasaray bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde zirveye ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

İşte birlikte 36 takımlı Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu.


İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU...

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

1- Galatasaray 7 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

2- Bodo/Glimt 7 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

3- Lazio 6 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

4- Lyon 6 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

5- Tottenham 6 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

6- FCSB 6 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

7- Anderlecht 6 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

8- Ajax 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

9- Eintracht Frankfurt 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

10- Midtjylland 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

11- Slavia Prag 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

12- Athletic Bilbao 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

13- Hoffenheim 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

14- Fenerbahçe 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

15- Olympiakos 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

16- Elfsborg 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

17- Rangers 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

18- AZ Alkmaar 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

19- Malmö 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

20 - Sporting Braga 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

21- Manchester United 2 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

22- Viktoria Plzen 2 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

23- Twente 2 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

24- Porto 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

25- Real Sociedad 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

26- Union Saint-Gilloise 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

27 - Roma 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

28- Ludogorets Razgrad 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

29- Rigas Skola 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

30- Nice 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

31- Ferencvaros 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

32- Maccabi Tel Aviv 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!

33- PAOK 0 PUAN

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