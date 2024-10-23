UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı yeni formatta 3. hafta maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray, evinde oynadığı Elfsborg maçını 4-3 kazanarak 3 puanı aldı. Cimbom bu sonuçla liderlik koltuğuna oturdu. İşte güncel puan durumu...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 20:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 20:31
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Icardi, Isak Pettersson(kk), Barış Alper ve Yunus Akgün kaydetti.
Galatasaray bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde zirveye ulaştı.
İşte birlikte 36 takımlı Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU...
1- Galatasaray 7 PUAN
2- Bodo/Glimt 7 PUAN
3- Lazio 6 PUAN
4- Lyon 6 PUAN
5- Tottenham 6 PUAN
6- FCSB 6 PUAN
7- Anderlecht 6 PUAN
8- Ajax 4 PUAN
9- Eintracht Frankfurt 4 PUAN
10- Midtjylland 4 PUAN
11- Slavia Prag 4 PUAN
12- Athletic Bilbao 4 PUAN
13- Hoffenheim 4 PUAN
14- Fenerbahçe 4 PUAN
15- Olympiakos 3 PUAN
16- Elfsborg 3 PUAN
17- Rangers 3 PUAN
18- AZ Alkmaar 3 PUAN
19- Malmö 3 PUAN
20 - Sporting Braga 3 PUAN
21- Manchester United 2 PUAN
22- Viktoria Plzen 2 PUAN
23- Twente 2 PUAN
24- Porto 1 PUAN
25- Real Sociedad 1 PUAN
26- Union Saint-Gilloise 1 PUAN
27 - Roma 1 PUAN
28- Ludogorets Razgrad 1 PUAN
29- Rigas Skola 1 PUAN
30- Nice 1 PUAN
31- Ferencvaros 0 PUAN
32- Maccabi Tel Aviv 0 PUAN
33- PAOK 0 PUAN
34- Karabağ 0 PUAN
35- Dynamo Kiev 0 PUAN
36- Beşiktaş 0 PUAN
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