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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

Michy Batshuayi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak ezeli rakip Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Bu transfer gündeme bomba gibi düşerken Belçikalı futbolcudan son olarak flaş itiraflar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:29
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TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

Sezon başında Michy Batshuayi flaş bir harekete imza atarak, Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemedi.

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

Sarı-lacivertli ekipten ayrılan Belçikalı golcü Galatasaray'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

Sarı-kırmızılı ekipte Michy Batshuayi aspor.com.tr'nin derlediği habere göre UEFA TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

İstanbul ile ilgili konuşan Batshuayi, "İstanbul çok güzel bir şehir. Eşsiz anıtları, çok güzel yerleri ve muhteşem restoranları var. Futbol bu ülke için çok önemli. Kendimi evimde hissediyorum, ailem de öyle. Bu benim için en önemli şeylerden biri." dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

"OKAN BURUK BENİ 3-4 YAZDIR ARIYORDU"

Galatasaray'a transfer olmaktan pişman olmadığını söyleyen Belçikalı, "İlginç olan şey, Okan Buruk ile 3 ya da 4 sezondur konuşuyor olmamdı. Her yaz FaceTime üzerinden görüşürdük. Kendi kendime 'Şimdi tam zamanı, yapalım' dedim.

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

Bana ne kadar güvendiğini, ne kadar istediğini gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu 3-4 yaz üst üste araması alışıldık bir durum değildir. Ben de kendime bu yüzden doğru zaman dedim. Bu kararımdan pişman değilim." ifadelerini de kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi'den olay Galatasaray itirafı!

"STADYUM VE TARAFTARLAR BENİ ŞOK ETTİ"

Galatasaray'daki atmosferin kendisini şok ettiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Stadyum ve taraftarlar beni şok etti. Atmosferin farkındaydım ama kendi gözlerimle görmek, Galatasaray oyuncusu olarak bunu yaşamak çok eşsiz." sözlerini de sarf etti.

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