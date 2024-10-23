Mauro Icardi kilidi açtı! İşte Galatasaray'ın golü

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti.
Dries Mertens'in şutunda direkten dönü tamamlayan Mauro Icardi 28. dakikada sarı kırmızılıları öne geçirdi.
Baskısını sürdüren Galatasaray mücadelenin 39. dakikasında Abdülkerim'in kafasında top direkten dönüp kaleci Isak Pettersson'a çarpan top ağlara gitti.
44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray ilk yarıyı 3 golle kapattı.
İŞTE O ANLAR
Mauro Icardi kilidi açtı! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 öne geçti! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/y3nbJuvg7f— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
KALECİDEN BÜYÜK HATA
Abdülkerim'in vuruşu önce direğe sonra kaleciye çarparak ağlara gitti! Galatasaray 2-0 önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/K8UcoImdzZ— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
BARIŞ FARKI 3'E ÇIKARDI
Barış Alper savunma arkasına sarktı ve harika bir vuruşla farkı 3'e çıkardı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/rcJ510CQRy— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024