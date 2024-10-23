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Haberler Galatasaray

Mauro Icardi kilidi açtı! İşte Galatasaray'ın golü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada topu ağlara gönderdi. İşte Galatasaray'ın golü...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 18:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 18:34
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Mauro Icardi kilidi açtı! İşte Galatasaray'ın golü

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti.

Dries Mertens'in şutunda direkten dönü tamamlayan Mauro Icardi 28. dakikada sarı kırmızılıları öne geçirdi.

Baskısını sürdüren Galatasaray mücadelenin 39. dakikasında Abdülkerim'in kafasında top direkten dönüp kaleci Isak Pettersson'a çarpan top ağlara gitti.

44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray ilk yarıyı 3 golle kapattı.

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