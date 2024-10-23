Genlerimizde Avrupa var!

Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. RFS karşısındaki beraberliği unutmak istediklerini belirten tecrübeli hoca, "Hedefimiz bu sezon Avrupa'da ilk 8'e girmek. Rakibimiz özellikle geçiş hücumunu çok etkili yapıyor. Bunun için dikkat etmemiz gerek. Top bizdeyken sakin olmamız, üretmemiz, hareketli olmamız bize pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma ve taraftarımıza güveniyorum. Galatasaray takımının genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı sahaya yansıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Buruk, 17.30'da başlayacak maçın saatiyle ilgili bir endişeleri olmadığını dile getirdi.