Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Elfsborg maçı öncesi konuştu: Forma şansı gelince...

Elfsborg ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Günay Güvenç ile birlikte çıkarak karşılaşma ile ilgili soruları yanıtlayan Buruk, "Ligde her şey bizim elimizde" dedi. İşte detaylar...

"MORALİMİZ YERİNDE"

İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor.

"GEÇİŞ HÜCUMUNU ETKİLİ OYNAYAN BİR TAKIM"

Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız.

'SOL BEKTE KİM OLACAK?' SORUSUNA YANIT:

Bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz. Yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar.

"LİGDE HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız.

"BU OYUN DIŞINDA BİR ŞEY OYNAMIYORUZ"

Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor. Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN SÖZLERİ: ÇOK ŞANSLIYIZ

Osimhen ile bir görüşme gerçekleştiriyoruz, kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü konuşuyoruz. Orada enerji çok önemli. Onun yanında soruyoruz, oynadığı takıma, futbolculara, hocalarına; oyuncuyla ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgiler, düşüncelerim, söylediklerini birebir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür. Bu kadar hepsinin bir arada olduğu; 25 yaşına göre çok daha oturaklı, davranışları... Bu çok önemli. Çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu aldık. Bu sene gelen oyuncuların karakterlerinin de güçlü olması sevindiriyor. Bu anlamda şanslıyız.

"YEDEK İLK 11 OYUNCUSU DİYE BİR ŞEY YOK!"

Bizde yedek ilk 11 oyuncusu diye bir şey yok. Daha iyi olan, formda olan, galibiyete taşıyacak olanlar sahada olacak. Bazen maçlara başladığımız 11 var, değiştirdiklerimiz var. Kulübede çok önemli oyuncular var, sokamıyorsunuz oyuna. Gençleri oyuna dahil edemiyoruz. Bizim için değerli oyuncular. Forma şansı gelince oynayacaklar. Maç maç değişiyor. Asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa ve Avrupa'da büyük başarılara taşımak. Bütün oyuncuları hazır tutacağız. Bazen doğal rotasyonlar oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatacağız. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Elfsborg'un pozisyonu gole çevirme yüzdesi 65. Geçişlerde etkili ve sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç ikincisi. İyi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Roma'yı yendi. Alkmaar'dan da az daha puan alıyordu. Güçlü bir takım Elfsborg.

"17:30 KÖTÜ BİR SAAT DEĞİL"

Maç erken saatte olacak ama ikinci yarı yine karanlık olacak. Belki seyircimiz için maç saati zor olacak. 17.30 kötü bir saat değil.

GÜNAY GÜVENÇ: BENİM FARKLI MİSYONLARIM VAR

Benim takımda misyonlarım var. Oynasam da oynamasam da... Hoca her yere yetişemeyebilir. Takımdaki beraberlik, arkadaşlık konusunda oyuncuların misyonu başlıyor. Kendimi bu alanda önemli figür olarak görüyorum. Geçmiş kulüplerimde de bunu yaptım. Benim görevlerimden biri yeni gelen oyuncularına kulübün tarihini anlatmak... Hocam görev verirse elimden geleni de yaparım. Bu karakterimde vardır. Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil sadece, farklı misyonlarım da var. Gençlere yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı en yüksek seviyeye çıkarmak. Yedek kalıp dinlenecek biri değilim. Yüzde yüzümle çalışıyorum. Ben her ne anlamda olursa olsun takıma yardımcı olmalıyım.

GÜNAY: "EŞİMLE BİLE TARTIŞIYORUM"

Yedek kalmak zorluyor. Geçmiş yıllarda hep oynayan bir kaleciydim. Zorlanıyorum bazen. Eşimle bile bu konuda tartışıyorum, oynamayı özlediğimi söylüyorum. Eşim de 'o kafadan çık, kendini hazır tut' diyor. Ben de hazır tutuyorum kendimi. Çok özlüyorum. Çok hırslı biriyim. Önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye, tüm Avrupa biliyor. Benim burada görevim de Muslera'ya oldukça baskı yapmak...