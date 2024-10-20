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Haberler Galatasaray

Rekorların efendisi

Antalya’dan 3-0’lık zaferle dönen lider Galatasaray’da, İcardi iki golle yıldızlaştı. Osimhen röveşatasıyla geceye damga vurdu. Dış sahada 13’te 13 yapan Aslan, 25 puana yükselerek zirvede farkı açtı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Rekorların efendisi

Lider Galatasaray, şovuna ara vermeden devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, bu kez Antalyaspor deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Geceyi Aslan'ın 1 numaralı starı Mauro İcardi açtı. Dries Mertens'in 10. dakikada kullandığı köşe vuruşunda ustaca yaptığı kafa vuruşuyla sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Galatasaray ilk yarıda önemli pozisyonlara girerken; rakibine neredeyse hiçbir şans tanımadı. İkinci yarıda da ise Antalyaspor eşitliği yakalamak için saldırsa da yine başarılı olamadı.

ÖNCE ELFSBORG SONRA DERBİ

52. dakikada Yunus, müsait durumdaki İcardi'ye aktardı. O da duble yaparak 2-0'ı getirdi. 78'de oyuna giren Osimhen'in, 80'deki golü ofsayta takıldı. 90+2'de ise, bu kez röveşata ile olağanüstü bir gol attı. 3-0 kazanarak 25 puana ulaşan Galatasaray, üst üste 13. dış saha maçını kazanarak rekor kırdı. Çarşamba günkü Elfsborg maçı öncesi moral bulan Cimbom, Beşiktaş derbisine de hazır olduğunu gösterdi.

TÜKENMEZ GÜÇ SALLAI

Barış Alper'in yerine ilk 11'de sahaya çıkan Roland Sallai, harika bir maç çıkarttı. Macar yıldız, adeta sahada basılmadık yer bırakmadı. Sağ kanatta şans bulan Sallai, savunmaya da katkı verdi. Golü çok isteyen yıldız oyuncu, skor üretemese de istatistikleriyle dikkat çekti. 19 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. 2'si isabetli 3 şut çekerken takım arkadaşlarına 1 şut pası verdi. 5 top kapma ve 1 top uzaklaştırma ile maçın dikkat çeken isimlerinden olmasını bildi.

AHTAPOT TORREIRA

Lucas Torreira, sahada basılmadık yer bırakmadı. 13 ikili mücadelenin 11'ini kazanan Uruguaylı oyuncu, tam 9 top kaptı. 1 uzaklaştırma, 1 şut engelleme ve 1 pas arasıyla takımın en iyi isimlerinden biri oldu.

YUNUS BOŞ GEÇMEDİ

Sezonun yıldızı Yunus Akgün, Antalyaspor maçını da boş geçmedi. İcardi'ye nefis bir servis yapan genç oyuncu, bu sezon 13 maçta 4 gol, 2 asiste ulaştı. Yunus, birçok pozisyonun da hazırlayıcısı oldu.

ZIYECH 7 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Hakim Ziyech, ligde 7 maç sonra sahalara dönüş yaptı. Sakatlığını atlatan Faslı oyuncu, 71'da Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Okan Buruk'un önümüzdeki haftalarda sık sık kullanmayı düşündüğü Ziyech, yaklaşık 1 ay önce Fas Milli Takımı'nda sakatlık geçirmişti, uzun bir süre sonra döndü.

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