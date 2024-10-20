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Haberler Galatasaray

Karakterli oyuncular

Okan Buruk, “Hepsi karakterli oyuncular. Gurur veriyorlar” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Karakterli oyuncular

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Buruk, "Doğum günüm güzel bir maça denk geldi. Deplasmanda kazanma rekoru vardı ve onu kırdık. En önemlisi de oyuncularımın istekleri ve arzularını görüyor olmak. Dünya çapında usta oyuncularımız var ama onun yanında karakterleriyle, insanlıklarıyla gerçekten çok etkileyiciler. Hepsi önemli ve karakterli oyuncular. Galatasaray formasını onların üstünde görmek gurur veriyor. Burada olmaktan mutluyum" yorumunda bulundu.

OKAN BURUK'A KUTLAMA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un dün doğum günü kutlandı. 51. yaşını kutlayan Okan Buruk için pasta kesildi, futbolcular hocalarını tebrik etti. Öte yandan Galatasaray'dan "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzde futbolculuk döneminde unutulmaz başarılara imza atan, rekorları altüst ederek son iki sezonda Galatasarayımızı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü" mesajı yayınlandı. Okan Buruk'un formasını giydiği İtalyan kulübü Inter de doğum günü mesajı paylaştı.

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