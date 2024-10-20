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Haberler Galatasaray

Antalya’da tek değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında dün Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, bu önemli deplasmanın ilk 11’inde tek değişiklik yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Antalya’da tek değişiklik

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a konuk oldu. Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus Akgün ve Icardi ile başladı. Okan Buruk, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi.

BARIŞ ALPER YEDEKLERDE

Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Barış Alper, yedek başladı. Günay, Eyüp, Berkan, Ziyech, Nelsson, Batshuayi, Osimhen, Efe Akman, Metehan da yedekler arasındaydı.

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