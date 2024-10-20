Antalya’da tek değişiklik

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a konuk oldu. Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus Akgün ve Icardi ile başladı. Okan Buruk, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi.
BARIŞ ALPER YEDEKLERDE
Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Barış Alper, yedek başladı. Günay, Eyüp, Berkan, Ziyech, Nelsson, Batshuayi, Osimhen, Efe Akman, Metehan da yedekler arasındaydı.