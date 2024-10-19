Hedef 3 puan

Milli araya 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle giren Galatasaray, ara dönüşünde Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede yer alan sarı-kırmızılılarda hedef; zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek. Galatasaray, bu maçta ayrıca teknik direktör Okan Buruk önderliğinde bir rekoru daha kırmak isteyecek.

BURUK İLE BİR REKOR DAHA

Deplasmandaki en son yenilgisini 11 Kasım 2023'te Hatayspor karşısında alan Galatasaray, o maç sonrasında oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Dış sahada ayrıca son 12 maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi durumunda Süper Lig tarihinin deplasmandaki en uzun galibiyet serisini elde edecek. Okan Buruk, geldikten sonra kırılmadık rekor bırakamayan Aslan halkaya bir yenisini ekleyecek.

Savaş ÇORLU

57. RANDEVU BUGÜN

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 56 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 35 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray 108, Antalyaspor 49 gol attı.

16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a son dönemde kaybetmiyor. Akdeniz temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla aldı. Bu mücadelelerin ardından oynanan 16 karşılaşmada Galatasaray 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, geçtiğimiz sezonun da son haftasıyla birlikte 9 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etti.

EN GOLCÜSÜ ASLAN

G.Saray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens, 3, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı 2'şer gol attı.

DEMİRBAY SÜRPRİZİ

Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçının kafilesine, Jelert'in yanı sıra; Kerem Demirbay ile Yusuf Demir'i de dahil etmedi. Buruk, sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech'i ise kafileye aldı.

KAAN'A KART UYARISI

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı öncesinde Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu, Antalya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde oynayamayacak. Derbiye tam kadro gitmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı kart görmemesi konusunda uyardı.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya süreceği ilk 11'de büyük bir değişiklik yapmayacak. Alanyaspor maçını 1-0 kazanan isimlerden sadece biri Antalya deplasmanında sahada olmayacak. O da; A Milli Takım'da sakatlanan Barış Alper Yılmaz.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Icardi