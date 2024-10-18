Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Bu konuda daha önce de sessiz kalmayan milli oyuncu, "Filistin ile İsrail arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter" ifadeleriyle İsrail'in zulmüne tepki gösterdi. Portekiz spor basını da Kerem'in mesajına geniş yer ayırdı. Record, "Bu katliam durmalı" manşetiyle çıktı. Öte yandan yıldız oyuncunun yaptığı paylaşım, sosyal medyada da büyük bir destek gördü.