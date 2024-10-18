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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da mutluyum

Torreira, yönetime 'gitmiyorum' mesajını iletti. Boca Juniors’un peşinde olduğu Uruguaylı oyuncu, Galatasaray’dan ayrılma düşüncesi olmadığını bildirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da mutluyum

Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü sezonunu geçiren Lucas Torreira'yla ilgili Boca Juniors haberleri devam ediyor. Arjantin ekibinin peşinde olduğu Uruguaylı oyuncu ise şu bu durumla ilgilenmiyor. Galatasaray'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 27 yaşındaki yıldız, yönetime bir kez daha 'Bir yere gitmiyorum' mesajı verdi. Transferle ilgili sarı-kırmızılı idarecilerle görüşen Torreira, "Galatasaray'da çok mutluyum. İstanbul'da iyi bir hayatım var. İleride bir gün olabilir ama şu anda ayrılma düşüncem yok" dedi. Maaşında kısa süre önce iyileştirme yapılan yıldız oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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