TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir yandan geleceğe yatırım yapmak için yeni yıldız adayları arıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılar, New York FC forması giyen Zidane Yanez'i yakın takibe aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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İlk tur maçları sonunda kaydettiği 4 golle gol krallığında zirvede bulunan 2008 doğumlu yıldız adayı halihazırda ABD Ligi takımlarından New York FC'nin kadrosunda yer alıyor.
Aynı zamanda İngiliz devi Manchester City'nin de sahibi olan City Group'un bir parçası olan New York'un oyuncusu Zidane Yanez, aynı zamanda Fransızların efsane yıldızı Zinedine Zidane ile aynı ismi taşıdığı için de dikkat çekiyor.
16 yaşındaki futbolcu, ABD ve Porto Riko'nun alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen sonunda Şili'yi temsil etmeye karar verdi.
Şili U-15 Milli Takımı'nın karşılaşmalarını yakından takip eden Galatasaray scout ekibinin, duruma göre Bolivya'da oynanacak finale bir gözlemci göndermesinin de gündemde olduğu öğrenildi.
Zidane Yanez'in MLS ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.
Şilili futbolcunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
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