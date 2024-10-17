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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir yandan geleceğe yatırım yapmak için yeni yıldız adayları arıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılar, New York FC forması giyen Zidane Yanez'i yakın takibe aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 18:25
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Süper Lig'de lider konumda bulanan Galatasaray'ın scoutları dünyanın her yerinde genç yetenekleri yakından izliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Bolivya'da devam eden CONMEBOL 15 Yaş Altı Futbol Şampiyonası da sarı-kırmızılıların scoutlarının yakın takibi altında.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Yeni Asır'ın haberine göre, geleceğin potansiyel yıldızlarını izleyen ve not eden kurmayların şu ana kadar üzerinde sıklıkla durduğu isim Şili'nin 4 gollü yıldızı Zidane Yanez oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

İlk tur maçları sonunda kaydettiği 4 golle gol krallığında zirvede bulunan 2008 doğumlu yıldız adayı halihazırda ABD Ligi takımlarından New York FC'nin kadrosunda yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Aynı zamanda İngiliz devi Manchester City'nin de sahibi olan City Group'un bir parçası olan New York'un oyuncusu Zidane Yanez, aynı zamanda Fransızların efsane yıldızı Zinedine Zidane ile aynı ismi taşıdığı için de dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

16 yaşındaki futbolcu, ABD ve Porto Riko'nun alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen sonunda Şili'yi temsil etmeye karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Şili U-15 Milli Takımı'nın karşılaşmalarını yakından takip eden Galatasaray scout ekibinin, duruma göre Bolivya'da oynanacak finale bir gözlemci göndermesinin de gündemde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Zidane Yanez'in MLS ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca

Şilili futbolcunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

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