GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez
Galatasaray'da 13 yılda kulüp tarihine geçen Muslera için yolun sonu geldi. Uruguaylı efsane eldivenin alternatiflerini aramaya başlayan Sarı-kırmızılılar, 2 kaleci için girişimlerini hızlandırdı. Cimbom Muslera'nın yerine Napoli'den Meret ve PSV'den Benitez'i gözüne kestirdi. İşte detaylar... | GALATASRAY HABERLERİ
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SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Napoli ile sözleşmesi 2025'te bitecek Meret hedefteki ilk isim.
27 yaşında ve 1.90 boyundaki İtalyan eldiven, kariyerine Udinese'de başladı.
SPAL'ın ardından 2019'da 26 milyon euro'ya Napoli'ye geldi.
İkinci aday olan PSV'nin 1.91'lik file bekçisi Walter Benitez ise kariyerine ülkesi Arjantin'in Quilmes ekibinde başladı.
Nice ve PSV'de görev yapan 31 yaşındaki eldivenin kontratı sezon sonu bitiyor.
Yönetimin iki kaleci ile temasa geçmesi bekleniyor.
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