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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

Galatasaray'da 13 yılda kulüp tarihine geçen Muslera için yolun sonu geldi. Uruguaylı efsane eldivenin alternatiflerini aramaya başlayan Sarı-kırmızılılar, 2 kaleci için girişimlerini hızlandırdı. Cimbom Muslera'nın yerine Napoli'den Meret ve PSV'den Benitez'i gözüne kestirdi. İşte detaylar... | GALATASRAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

Galatasaray'da Okan Buruk'un, 'Muslera sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor' açıklamasının ardından gözler transfere çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

Sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi, 2011'den bu yana aralıksız olarak sarıkırmızılı ekibin formasını giyen 38 yaşındaki yıldızın yerini doldurmak için hazırlıklara şimdiden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

Aslan'da iki aday ön plana çıkmış durumda: Napoli'den Alex Meret ve PSV'den Walter Benitez.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Napoli ile sözleşmesi 2025'te bitecek Meret hedefteki ilk isim.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

27 yaşında ve 1.90 boyundaki İtalyan eldiven, kariyerine Udinese'de başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

SPAL'ın ardından 2019'da 26 milyon euro'ya Napoli'ye geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

İkinci aday olan PSV'nin 1.91'lik file bekçisi Walter Benitez ise kariyerine ülkesi Arjantin'in Quilmes ekibinde başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

Nice ve PSV'de görev yapan 31 yaşındaki eldivenin kontratı sezon sonu bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez

Yönetimin iki kaleci ile temasa geçmesi bekleniyor.

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