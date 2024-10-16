  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 20:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü de kutlandı. Basın mensupları, 19 Ekim'de 51 yaşına girecek tecrübeli teknik adama pasta takdim etti. Buruk da pastayı üfledikten sonra kutlama için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu
Osimhen'den sakatlık açıklaması!
DİĞER
SON DAKİKA: Trabzonspor o yıldız için yeniden harekete geçiyor! Onay çıktı...
Suriye'nin kuzeyindeki çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Kerem'den Filistin'e destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu 21:03
Kerem'den Filistin'e destek! Kerem'den Filistin'e destek! 20:33
G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor! 20:15
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 19:41
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi 19:39
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 17:58
Daha Eski
Wilbekin ameliyat oldu Wilbekin ameliyat oldu 17:50
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 17:10
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... 16:54
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 16:45
9. hafta hakemleri açıklandı 9. hafta hakemleri açıklandı 16:13
"Zaha'nın yapması gereken..." "Zaha'nın yapması gereken..." 15:37