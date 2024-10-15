Ana plan 3-4-1-2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kısa süre önce katıldığı TV100 canlı yayınında önemli açıklamalara imza atmıştı. Tecrübeli hocanın satırbaşları arasında dikkat çeken bir konu ise üçlü savunma için kullandığı ifadeler oldu. Buruk, "3-4-1-2, 3-5-2 ve 4-4-2 oynamayı düşünüyoruz. Rakibi karşılarken biz zaten hep 4-4-2 karşılıyoruz. Mertens olunca onunla önde baskı yapıyoruz" diyerek önümüzdeki günlerde bu düzene geçiş yapacağının net sinyalini bir kez daha verdi. Kadrosunda Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi önemli iki forvete sahip olan Okan Buruk'un, bir süredir üçlü savunmaya geçiş için çalıştığı biliniyor. Tecrübeli hocanın ana düşüncesi ise 3-4-1-2 olacak gibi gözüküyor. Bu sisteme uygun oyunculara sahip olduğunu düşünen Buruk, ayrıca 3-5-2 ve 3-1-4-2 gibi sistemler üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.

KİLİT ROL YUNUS'UN 3-4-1-2

Bir süredir 3-4-1-2 üzerine kafa yoran Okan Buruk; Barış Alper, Jakobs ve Sallai gibi kanat bek olabilecek yüksek eforlu oyunculara sahip olduğu için şanslı. Savunmaya daha fazla yük bindiren Mertens'in rolünde yer almaya en yakın isim ise Yunus Akgün. Tecrübeli hoca, rakibi karşılarken; Kaan'ı sağ beke, Jakobs'u ise sol beke alabilir. Yunus'un da sol kanada kaymasıyla savunmada 4-4-2 düzenine geçiş yapılabilir.

JAKOBS STOPERDE 3-5-2

Okan Buruk'un bahsettiği planlardan biri olan 3-5-2'de Sallai ve Barış Alper kanat bek olarak oynamaya uygun gözüküyor. Sol stoperde ise Jakobs şans bulabilir. Yunus Akgün'ü iç koridorda Sara ile birlikte kullanabilecek Buruk, İcardi'yi Kasımpaşa maçında gördüğümüz gibi gezici olarak bağlantı rolünde oynatabilir. Hücumda bu dizilişle çıkabilecek Galatasaray, Barış'ın sol beke geçişiyle 4-4-2 ile de rakibi karşılayabilir.

TORREİRA MERKEZE 3-1-4-2

Üçlü savunma için gündemde olan sistemlerden biri de 3-1-4-2 gözüküyor. Geldiği günden bu yana sol koridoru aktif kullandığı gözlenen Jakobs, önde olacak. Senegalli'nin bu pozisyonda daha önce tecrübesi de mevcut. Sara ile Yunus'u iç oyuncusu olarak sahaya sürecek Buruk, merkezde Torreira'yı geride süpürücü rolde kullanabilir. Aslan, rakibi karşılarken Jakobs'un sol beke gelişiyle ise 4-4-2'ye geçebilir.