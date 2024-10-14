TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Forvet rotasyonunda Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, bir forvet transferi için daha kolları sıvadı. İşte Cimbom'un gündemindeki isim... (GS spor haberi)
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Galatasaray ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Michy Batshuayi transferiyle ses getiren Galatasaray'ın asıl bombasıysa Victor Osimhen oldu.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.
Aslan, 25 yaşındaki santrforun yıllık 6 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar kadrosundaki yıldız forvetlerin yanı sıra yerli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.
AHMED KUTUCU'YA KANCA
Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.
Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Eyüpspor formasıyla toplamda 30 resmi maça çıktı, 17 gol atıp, 7 asist yaptı.
24 yaşındaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.4 milyon Euro.
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