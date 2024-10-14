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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Forvet rotasyonunda Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, bir forvet transferi için daha kolları sıvadı. İşte Cimbom'un gündemindeki isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:11
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftayı 22 puanla lider geçen Galatasaray, 9. haftada cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Akdeniz ekibiyle oynayacağı kritik maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, sezon öncesi forvet hattına iki yıldız takviyesi yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Galatasaray ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Michy Batshuayi transferiyle ses getiren Galatasaray'ın asıl bombasıysa Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Aslan, 25 yaşındaki santrforun yıllık 6 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar kadrosundaki yıldız forvetlerin yanı sıra yerli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

AHMED KUTUCU'YA KANCA

Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Eyüpspor formasıyla toplamda 30 resmi maça çıktı, 17 gol atıp, 7 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

24 yaşındaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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