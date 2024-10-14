TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftayı 22 puanla lider geçen Galatasaray, 9. haftada cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Akdeniz ekibiyle oynayacağı kritik maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.