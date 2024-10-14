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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Galatasaray'ın Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Fildişili oyuncu Wilfried Zaha'nın Nantes maçında kadro dışı kaldığı duyurulmuştu. Oyuncunun neden kadroya dahil edilmediği ise sonradan açıklandı. İşte çalkantılı geçen Lyon macerasında son durum... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 13:27
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Galatasaray, 2023 yılının yazında 3 yıllık sözleşme imzalattığı Wilfried Zaha ile yıllık 4 milyon 350 bin Euro ücrete anlaşmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Ayrıca sarı kırmızılı kulüpten oyuncuya 2 milyon 330 bin Euro tutarında imza parası ödenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun iniş çıkışlı performansının dışında Okan Buruk ile yaşadığı gerginlik kadro dışı kalmasına sebep olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Wilfried Zaha ise rotasını başta eski takımı Crystal Palace olmak üzere Premier Lig'e çevirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

İngiliz ekipleri ile anlaşmak üzere olan oyuncu, kişisel vergi problemleri sebebi ile İngiltere'nin yolunu tutamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Ardından Galatasaray'ın bu sezon planlarında olmayan oyuncu Fransız ekibi Olympique Lyonnais'e kiralanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Lyon ile 2 maça çıkan Zaha 1 asist katkısı sunmuştu ve performansıyla / tavırlarıyla orada da eleştirilerin odağı olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

L'equipe gazetesi, oyuncunun Nantes maçında neden kadro dışı kaldığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Habere göre Wilfried Zaha'nın antrenmanlardaki isteksiz tavırları devam ederken takıma hala uyum sağlayamadı.

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