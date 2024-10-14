GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!
Galatasaray'ın Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Fildişili oyuncu Wilfried Zaha'nın Nantes maçında kadro dışı kaldığı duyurulmuştu. Oyuncunun neden kadroya dahil edilmediği ise sonradan açıklandı. İşte çalkantılı geçen Lyon macerasında son durum... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Wilfried Zaha ise rotasını başta eski takımı Crystal Palace olmak üzere Premier Lig'e çevirmişti.
İngiliz ekipleri ile anlaşmak üzere olan oyuncu, kişisel vergi problemleri sebebi ile İngiltere'nin yolunu tutamamıştı.
Ardından Galatasaray'ın bu sezon planlarında olmayan oyuncu Fransız ekibi Olympique Lyonnais'e kiralanmıştı.
Lyon ile 2 maça çıkan Zaha 1 asist katkısı sunmuştu ve performansıyla / tavırlarıyla orada da eleştirilerin odağı olmuştu.
L'equipe gazetesi, oyuncunun Nantes maçında neden kadro dışı kaldığını açıkladı.
Habere göre Wilfried Zaha'nın antrenmanlardaki isteksiz tavırları devam ederken takıma hala uyum sağlayamadı.
Lyon'a adaptasyonu konusunda büyük problem çeken Zaha'nın bundan sonraki süreci ise merak konusu.
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