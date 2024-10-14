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Haberler Galatasaray

Antalyaspor hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Antalyaspor hazırlıkları

Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

YILDIZLAR TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Mıllı takımlar için verilen arada ülkelerine giden Galatasaray'ın yıldız oyuncuları geri dönmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro İcardi, dün İstanbul'a geldi. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Muslera, Torreira ve İcardi de bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalara katılacak.

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