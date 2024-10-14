Antalyaspor hazırlıkları

Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.
YILDIZLAR TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
Mıllı takımlar için verilen arada ülkelerine giden Galatasaray'ın yıldız oyuncuları geri dönmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro İcardi, dün İstanbul'a geldi. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Muslera, Torreira ve İcardi de bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalara katılacak.