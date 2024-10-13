Bugün turlardık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 kanalında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Takımının son durumunu değerlendiren ve Devler Ligi'nden elenmeyi yorgunluğa bağlayan Buruk, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bizim için hikayesi farklı. Kadro olarak ve oyuncu performansı olarak hazır olmadığımız bir maçtı. Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz."

UEFA'DA İYİ BİR YOL HEDEFİ VAR

Zor bir yaz geçirdiklerini belirten Okan Buruk, "Geçen sezon çok uzun sürdü, Avrupa şampiyonası, 2 hafta izin verebildik, oyuncular çok yorgun geldiler. Şu andaki defans kurgumuzla, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız defans kurgusunda fark var. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."

"OYNAMAYAN MUTSUZ OLUR"

Futbolun en kötü yanı; yedek kalmak, az oynamak veya istediğin süreyi alamamak, Bu oyuncuyu bazen düşürüyor. Bir rotasyon yapıyorsunuz, 5 kişilik yapıyorsunuz, oynayan mutlu oluyor, oynamayan mutlu olmuyor. Kasımpaşa maçında rotasyon yapmamız gerekiyordu. Kazanan takım devam etsin deniyor ama çok önemli oyuncularımız var. Yorgunluk testinde sakatlık riski taşıyn oyuncularım vardı.

ATMOSFER YOKTU

Rigas (RFS) maçına da değinen Buruk, şu ifadeliri kullandı: Bence ses getirmesi çok normal 2-0'dan 2-2'ye gelmesi. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stat ortamı çok kötüydü. Atmosfer olmayınca yediğimiz gollerde de bu görünüyor. Yediğimiz ikinci golde yedi kişi ceza sahası içindeyiz. Rakip iki kişi gelip gol attı. Derbiyi kazanmak rehavet getirmedi. Enerjimiz yüksekti.

LİGDE LİDERİZ

"Ligde lideriz. Planladığımızın dışında beraberlik aldık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oraya da yaklaştık. 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç var, moralimiz bozuldu. Aslında zor bir yaz geçirdik kendi açımdan. Transfer hikayeleri oluyor. Yetişip yetişmeme gibi...."

TERİM'İN SÖZLERİ...

Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de konsun 4 gün arayla."