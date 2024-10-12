Jelert’i değerlendirecek

Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. 10 maçta sadece 341 dakika sahaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu, performansıyla da ışık vermedi. Formasını Kaan Ayhan'a kaptıran Danimarkalı sağ bekin, milli aradan sonra daha fazla şans bulması bekleniyor. Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği oyuncunun performansının artışı için özel programlar hazırlandı. Teknik heyet, kısa süre içinde fiziksel seviyesini artırmak istediği Jelert'in milli aradan sonra çıkışa geçeceğine inanıyor.