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Haberler Galatasaray

İmzalar yakın

Barış Alper ve Yunus Akgün’ün sözleşme yenileme görüşmelerinde sona gelindi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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İmzalar yakın

Aslan'ın yerli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp iki oyuncusuyla da önemli mesafe kat etti. Yaz transfer döneminde önemli teklifler alan Barış'ın 15 milyon lira'lık kontratının 60 milyon TL civarına çıkarılması bekleniyor. Yunus Akgün'ün ise benzer seviyedeki maaşının 40 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. Sarı-kırmızılılar iki oyuncunun haricinde Berkan'a da yeni sözleşme yapmak istiyor. 8 milyon TL ile takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan 24 yaşındaki orta sahanın maaşının 25 milyon TL'ye çıkarılması bekleniyor.

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