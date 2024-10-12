  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da sakatlık şoku! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da sakatlık şoku! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."

F.Bahçe'de sağ bek bombası! İngiltere'den gelecek
Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain'in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
Mert Günok sahalara ne zaman dönecek?
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı! Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı! 15:09
G.Saray'ın 2 yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı G.Saray'ın 2 yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 14:48
Zalewski'den transfer açıklaması! "G.Saray'a yaklaşmıştım" Zalewski'den transfer açıklaması! "G.Saray'a yaklaşmıştım" 14:40
Fırtına'da Savic belirsizliği! Fırtına'da Savic belirsizliği! 13:20
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması! İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması! 13:15
Poyraz Yıldırım'dan Güneş ve A Milli Takım açıklaması! Poyraz Yıldırım'dan Güneş ve A Milli Takım açıklaması! 12:57
Daha Eski
Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı detayları! Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı detayları! 12:20
Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu" Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu" 12:08
Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı detayları! Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı detayları! 11:28
Faroe Adaları - Letonya maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Letonya maçı hangi kanalda? 10:45
Avusturya - Norveç maçı hangi kanalda? Avusturya - Norveç maçı hangi kanalda? 10:41
Özbek'ten sponsorluk açıklaması: Rakiplerimiz çok korkmuş Özbek'ten sponsorluk açıklaması: Rakiplerimiz çok korkmuş 10:38