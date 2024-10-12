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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Ülkesine geri dönmesi gündemde olan Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını Wanda Nara'nın yıldız oyuncuya transfer için baskı yaptığını iddia etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 15:10
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GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Ülkesine giden Icardi için transfer söylentileri devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Arjantin basını River Plate kulübünün yıldız oyuncuyuyla anlaşarak Icardi'yi ülkesine geri dönebileceğini yazmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Icardi'nin Wanda Nara ile barışması, ülkesine geri döneceği iddialarını da beraberinde getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Sabah'ta yer alan habere göre; Arjantin ekibi River Plate'in Mauro İcardi'yi transfer etmek istediği iddiaları devam ederken, bu kez Wanda Nara'nın devreye girdiği sayfalara taşındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Geçtiğimiz günlerde Buenos Aires'e giderek Wanda Nara ile buluşan ve çocukları ile hasret gideren yıldız oyuncuya "Arjantin'e dön" çağrısı geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi için River Plate'in ücreti yarı yarıya düşürmeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR"

Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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