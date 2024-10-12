GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!
Ülkesine geri dönmesi gündemde olan Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını Wanda Nara'nın yıldız oyuncuya transfer için baskı yaptığını iddia etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Icardi'nin Wanda Nara ile barışması, ülkesine geri döneceği iddialarını da beraberinde getirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Arjantin ekibi River Plate'in Mauro İcardi'yi transfer etmek istediği iddiaları devam ederken, bu kez Wanda Nara'nın devreye girdiği sayfalara taşındı.
Geçtiğimiz günlerde Buenos Aires'e giderek Wanda Nara ile buluşan ve çocukları ile hasret gideren yıldız oyuncuya "Arjantin'e dön" çağrısı geldi.
Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı iddia edildi.
Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi için River Plate'in ücreti yarı yarıya düşürmeyi planladığı belirtildi.
"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR"
Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı kırmızılı forma ile 10 maça çıkan Icardi 3 kez fileleri havalandırdı.
Icardi'nin Galatasaray ile kontratı 2026 yılına kadar sürüyor.
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