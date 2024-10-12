GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı!

Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı iddia edildi.

"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR" Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullanmıştı.