TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Öte yandan Roma'nın eski devamlılığı kalmamış olsa da Arjantinli oyuncunun ayrılığına şu an için sıcak bakmadığı belirtildi.

Roma'nın son dönemde birçok problem yaşadığı ve Dybala gibi taraftarların zor anlarındaki tek umut dayanağını temsil eden bir ismi bırakamayacağı aktarıldı.