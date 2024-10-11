TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ocak ayında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Paulo Dybala için harekete geçtiği iddia edilmişti. İtalyan basını; 30 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a imza atıp atmayacağını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Galatasaray'da ocak ayında özellikle kanat bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Paulo Dybala için harekete geçmişti.
İtalyan basınından, Dybala-Galatasaray iddialarına ilişkin flaş bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
DOĞRULANMIŞ BİR BİLGİ YOK!
Vocegiallorossa'da yer alan habere göre; Dybala-Galatasaray iddiaları şimdilik sadece söylenti şeklinde kalmış durumda.
Haberde Galatasaray'ın, Dybala'ya ilgisi hakkında doğrulanmış herhangi bir bilginin olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Roma'nın eski devamlılığı kalmamış olsa da Arjantinli oyuncunun ayrılığına şu an için sıcak bakmadığı belirtildi.
Roma'nın son dönemde birçok problem yaşadığı ve Dybala gibi taraftarların zor anlarındaki tek umut dayanağını temsil eden bir ismi bırakamayacağı aktarıldı.
30 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz aylarda Arabistan'dan gelen transfer teklifini de Roma'ya duyduğu sevgiden dolayı reddettiğine dikkat çekildi.
2025'TEN SONRASI BELİRSİZ!
Bunun yanı sıra Roma ile kontratı 2025 yılında bitecek olan başarılı oyuncunun, kariyerine İtalyan ekibinde devam edip etmeyeceğinin şu anda belirsizliğini koruduğu vurgulandı.
Paulo Dybala bu sezon Roma'da toplam 7 maça çıktı.
Dybala bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, kariyerinde Juventus, Palermo ve Instituto ACC gibi kulüplerde de ter dökmüştü.
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