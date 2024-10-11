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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ocak ayında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Paulo Dybala için harekete geçtiği iddia edilmişti. İtalyan basını; 30 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a imza atıp atmayacağını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 11:07
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Galatasaray lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklandı.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Yönetim yapacağı nokta atışı hamlelerle sezon sonunda yeniden şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Galatasaray'da ocak ayında özellikle kanat bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Paulo Dybala için harekete geçmişti.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

İtalyan basınından, Dybala-Galatasaray iddialarına ilişkin flaş bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

DOĞRULANMIŞ BİR BİLGİ YOK!

Vocegiallorossa'da yer alan habere göre; Dybala-Galatasaray iddiaları şimdilik sadece söylenti şeklinde kalmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Haberde Galatasaray'ın, Dybala'ya ilgisi hakkında doğrulanmış herhangi bir bilginin olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Öte yandan Roma'nın eski devamlılığı kalmamış olsa da Arjantinli oyuncunun ayrılığına şu an için sıcak bakmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Roma'nın son dönemde birçok problem yaşadığı ve Dybala gibi taraftarların zor anlarındaki tek umut dayanağını temsil eden bir ismi bırakamayacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

30 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz aylarda Arabistan'dan gelen transfer teklifini de Roma'ya duyduğu sevgiden dolayı reddettiğine dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

2025'TEN SONRASI BELİRSİZ!

Bunun yanı sıra Roma ile kontratı 2025 yılında bitecek olan başarılı oyuncunun, kariyerine İtalyan ekibinde devam edip etmeyeceğinin şu anda belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Paulo Dybala bu sezon Roma'da toplam 7 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Dybala Galatasaray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!

Dybala bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

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