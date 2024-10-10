UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Çalışmalar başladı

Futbolcular milli arada tatile giderken, Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken stat yetkilileri çimi bakıma aldı. Ayrıca UEFA'dan gelen saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısı sonrasında düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi.