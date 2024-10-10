UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Çalışmalar başladı
2 haftalık milli araya giren Galatasaray'da Rams Park'ta da çalışmalar başladı. UEFA'dan gelen uyarı sonrası harekete geçen yönetim evinde üst üste oynayacağı maçlar öncesi saha zeminini bakıma aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Durumu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un da zeminin düzeltilmesini ve zorlu periyoda hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi.
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