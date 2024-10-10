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Haberler Galatasaray

UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Çalışmalar başladı

2 haftalık milli araya giren Galatasaray'da Rams Park'ta da çalışmalar başladı. UEFA'dan gelen uyarı sonrası harekete geçen yönetim evinde üst üste oynayacağı maçlar öncesi saha zeminini bakıma aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:07
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UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Çalışmalar başladı

Futbolcular milli arada tatile giderken, Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı.

UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Çalışmalar başladı

Sabah'ta yer alan habere göre; özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken stat yetkilileri çimi bakıma aldı. Ayrıca UEFA'dan gelen saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısı sonrasında düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi.

UEFA'nın uyarısı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Çalışmalar başladı

Aranın ardından ilk maçında 19 Ekim'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında üst üste Elfsborg, Beşitaş, Tottenham ve Samsunspor ile 4 maçını kendi evinde oynayacak.

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