İtalyanlar transferi duyurdu! Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber...
Galatasaray'a transferiyle herkesi şaşırtan dünya yıldızı Osimhen için İtalyan basınından çarpıcı transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla kısa sürede büyük bir sevgi bağı kuran yıldız oyuncunun bu haberi Galatasaray taraftarını üzecek gibi duruyor. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak istediği Nijeryalı futbolcuya Chelsea de kancayı takmış durumda.
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, İngiliz ekibinin ocak ayında Osimhen için 81 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.
Sabah'ta yer alan habere göre şayet devre arasında bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, 6 milyon Euro kazanacak.
Operasyon hazirana kalırsa rakam 75 milyon Euro'ya inecek ve Galatasaray bir kazanç sağlayamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte 4 karşılaşmada 2 gol, 2 asist kaydeden ve taraftarla kısa sürede bağ kuran 25 yaşındaki futbolcunun isteğinin bu transferde belirleyici olacağı kaydedildi.
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