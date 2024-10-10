GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular
Milli araya moralli giren Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Son iki sezondaki şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan yıldız oyuncu bu sezon performasıyla eleştiriliyor. Milli arada ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Milli aradan ötürü ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Haberde, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğu belirtildi.
River Plate yönetimi yıldız oyuncu için resmi bir adım atmadığı belirtilirken, 'Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor' ifadelerini kullandı.
Icardi'nin transferinden en büyük engel ise bonservisi ve maaşının yüksek olması olarak gösteriliyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Mauro Icardi 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Son iki sezondaki şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
31 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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