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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Milli araya moralli giren Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Son iki sezondaki şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan yıldız oyuncu bu sezon performasıyla eleştiriliyor. Milli arada ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 10:07
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray milli araya moralli gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

81. dakikada oyundan alınan Mauro Icardi bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerin başında geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Arjantinli golcü, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'da çıktığı 83 maçta 58 gol 22 asist yaptığı görseli paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Milli aradan ötürü ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Haberde, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

River Plate yönetimi yıldız oyuncu için resmi bir adım atmadığı belirtilirken, 'Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Icardi'nin transferinden en büyük engel ise bonservisi ve maaşının yüksek olması olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Mauro Icardi 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular

Son iki sezondaki şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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