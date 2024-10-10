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Haberler Galatasaray

Fatih Terim'i solladı! İşte Okan Buruk'un yakaladığı müthiş rakamlar | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un 2.5 yılda ortaya koyduğu müthiş performans rakamlara da yansıdı. Sarı kırmızılılarla birlikte çıktığı ilk 108 maçın istatistikleri incelendiğinde Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Fatih Terim'i solladı! İşte Okan Buruk'un yakaladığı müthiş rakamlar | GALATASARAY HABERLERİ

Sarı-Kırmızılı takımın başında şu ana kadar 108 maça çıkan Okan Buruk 81 kez kazanırken, yüzde 75 galibiyet yüzdesi ve 2.36 puan ortalaması yakalamayı başardı. Fatih Terim ise Galatasaray'daki ilk 108 maçında 73 kez kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte yüzde 67 galibiyet yüzdesi ve 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray milli araya lider girmişti. Ancak teknik direktör Okan Buruk elde ettiği bu sonuçlara rağmen Sarı-Kırmızılı camiadan sert eleştiriler almaya devam ediyor. Hatta Buruk, yönetim içinde bile tartışma konusu olmuş durumda.

EN BAŞARILI BAŞLANGIÇ BURUK'UN

Takvim'in yaptığı araştırmaya göre ise Buruk'un 2.5 yılda elde ettiği müthiş başarı rakamlara da yansımış durumda. 50 yaşındaki hoca, gösterdiği harika performansla Sarı-Kırmızılı takımın en başarılı dönemini bile sollamayı başardı. Şu ana kadar Galatasaray'da 108 resmi maça çıkan Buruk, tam 81 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte yüzde 75 galibiyet yüzdesi ve 2.36 puan ortalaması da yakaladı. Sarı- Kırmızılılar'ın tarihteki en başarılı ismi olan Fatih Terim ise ilk 108 maçında 73 kez kazanırken, yüzde 67 galibiyet yüzdesi ve 2.24 puan ortalamasında kalmıştı. Buruk'un Galatasaray'ı 108 maçta 107 gol yerken, Terim'in Galatasaray'ı aynı süreçte kalesinde 125 gol görmüştü.

ATILAN GOLDE TERİM ÖNDE

Terim'in Buruk'u ilk 108 maçta geçtiği tek nokta ise atılan gol (280-251) oldu. Cimbom, Terim'le 4 yıl üst üste şampiyon olurken, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı alarak unutulmaz bir başarı elde etmişti. Buruk'un Galatasaray'da bundan sonraki serüveninin neler getireceği ise merakla bekleniyor.

TERİM'DEN OKAN BURUK'A GÖNDERME

Yakın zamanda İzmir'de bir panele katılan Fatih Terim yoğun maç fikstürü ile ilgili olarak, "Trafik sıkışmış, gün yokmuş. Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolculara gidelim benle ayrı düşünmüyordur. Rotasyon bunun için var, o zaman biz 30 oyuncuya neden para ödüyoruz?" ifadesini kullanmıştı.

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