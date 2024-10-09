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Haberler Galatasaray

Jakobs'un sorunu yok

Senegal basını, İsmail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat olacağını iddia etmişti. Sarıkırmızılı yetkililer, haberi kesin bir dille yalanladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, milli takım kampına katıldı. Senegal Futbol Federasyonu, önceki gün Jakobs'un kampa gerektiğini bildiren bir açıklama yayınlamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Jakobs'un sorunu yok
Senegal basını, İsmail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat olacağını iddia etmişti. Sarıkırmızılı yetkililer, haberi kesin bir dille yalanladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, milli takım kampına katıldı. Senegal Futbol Federasyonu, önceki gün Jakobs'un kampa gerektiğini bildiren bir açıklama yayınlamıştı.
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