Dursun Özbek'ten jet yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına resmi siteden yanıt verdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun davetini hatırlatan Özbek, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık. Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz" dedi. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özbek, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız" diyerek sözlerini bitirdi.

BİZDE PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAMAZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Cibara, "Senelerdir ulaşamadıkları şampiyonluğa ulaşmak için verdikleri çabaları saha dışında da sürdürüyorlar. Şiddetten, dopingden, şikeden uzak, fair-play içerisinde mücadelemizi veririz. Bizde parayı veren düdüğü çalar anlayışı yok" ifadelerini kullandı.