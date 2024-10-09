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Haberler Galatasaray

Çift forvete dönüş

Milli araya lider giren Galatasaray, cuma gününe kadar izinli. Sarı-kırmızılı takım, dönüşte sıkı bir idman programı uygulayacak. Teknik Direktör Okan Buruk, öncelikli olarak çift forvetli düzene geçiş için kolları bir kez daha sıvayacak. İyileşmesi beklenen Victor Osimhen ve Mauro İcardi'yi bir arada oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın milli arada bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi. Kasımpaşa mücadelesinde birlikte oynayan iki yıldızın önümüzdeki maçlarda da forveti çiftlemesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Çift forvete dönüş

Milli araya lider giren Galatasaray, cuma gününe kadar izinli. Sarı-kırmızılı takım, dönüşte sıkı bir idman programı uygulayacak. Teknik Direktör Okan Buruk, öncelikli olarak çift forvetli düzene geçiş için kolları bir kez daha sıvayacak. İyileşmesi beklenen Victor Osimhen ve Mauro İcardi'yi bir arada oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın milli arada bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi. Kasımpaşa mücadelesinde birlikte oynayan iki yıldızın önümüzdeki maçlarda da forveti çiftlemesi bekleniyor.

JELERT VE YUSUF'A SIRA GELDİ

Okan Buruk, yeni formasyon haricinde takım savunmasına yoğunlaşacak. Bu sezon 13 maçın 11'inde gol yiyen takımıyla ilgili eksikleri belirleyen tecrübeli hoca, bunları kapatmak için çalışacak. Fakat birçok oyuncunun milli takımda olması bu işi zorlaştırabilir. Diğer gündem maddesi ise rotasyonun genişlemesi olacak. Jelert ve Yusuf Demir'i bir an önce geniş rotasyona dahil etmek isteyen tecrübeli hoca, böylece Kaan Ayhan'ı da orta sahada kullanabilecek.

MERTENS ROTASYONA

Sarı-kırmızılı ekipte 11'in vazgeçilmez ismi olan Dries Mertens, yeni planlarla birlikte dinlenme fırsatı bulacak. Takımdaki rotasyonu genişletmek isteyen Okan Buruk, böylece 38 yaşındaki oyuncuyu kenara alacak.

SAVUNMA DEĞİŞMİYOR

Planlar arasındaki üçlü savunma ilk etapta uygulanmayacak. Okan Buruk, bir süre daha dörtlüden devam edecek. Rotasyonun genişlemesiyle oyun içinde denenen üçlü savunma bu kez devreye alınabilir.

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