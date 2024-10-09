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Haberler Galatasaray

Buruk'un şikayet ettiği fikstür için Terim'den olay yorum: Gün yokmuş

“Trafik sıkışmış. Gün yokmuş. Ya kardeşim, başarılı olmak istiyorsan 60’tan fazla maç oynayacaksın. Üç güne bir maç oynanır. Oynanmıyorsa Avrupa’da yoksunuz demektir”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Buruk'un şikayet ettiği fikstür için Terim'den olay yorum: Gün yokmuş

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli; İzmir Spor Zirvesi'nde buluştu ve önemli açıklamalar yaptı. Terim, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un da eleştirilerde bulunduğu 'fikstür'le ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti: "Trafik sıkışmış. Gün yokmuş. O zaman hep kendi ülkemizde oynarsanız bir sıkıntımız yok. Türkiye Kupası'nı oynayalım kasımdan sonra, Türkiye liginde 30-35 maç oynayalım bitsin. Ya kardeşim, başarılı olmak istiyorsan 60'tan fazla maç oynayacaksın. Bunun programı var, projesi var, atletik performans hocaları var."

ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNANIR

"Şimdi kardeşim, 2000 yılında şampiyon olunca, 60'la 70 arası maç oynamışız. 2000'de bu rakam çok büyük. Şimdi Avrupa'da çoğu takım oynuyor. Ben 7 günde daha fazla oynanmasından yanayım. Ben tarihin en yetenekli milli takımı ile oynadım. Mustafa, Şenol, Yasin, Alpaslan... Hiç başarılı olamadık, çok da üzüldük. Üç güne bir maç oynanır, oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa, ocaktan sonraya kalamadınız demektir. Demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Biz birbirimizle oynarız."

DENİZLİ: HELAL OLSUN HOCAM

Teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı konuşmanın ardından söz alan Mustafa Denizli, "Hocam bu konuşmayı amfide üniversitede talebelere yapsa yer yerinden yıkılır. Bu bilgi dolu konuşman var ya, helal olsun sana. Gerçek bir hoca" diyerek meslektaşına övgüler yağdırdı.

"LİGİN TADI OLMUYOR"

Mustafa Denizli, Süper Lig'de takımlar arasında büyük farklar olduğunu dile getirerek, "Başarı para ile doğru orantılı değil. Türkiye'de harcadığın paranın 10'da 1'ini geri alamıyor kulüpler. Böyle bir ligin tadı olmuyor. Aşağıdakiler ve yukarıdakiler ligi. Kahin olmaya gerek yok. Ligde 9'uncu sıradan sonraki takımların hepsi düşebilir" dedi.

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