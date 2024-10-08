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Haberler Galatasaray

Önce primler sonra borçsuzluk kağıdı!

Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hala takıma şampiyonluk primi ödenmedi. İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Önce primler sonra borçsuzluk kağıdı!

Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hala takıma şampiyonluk primi ödenmedi. İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolcu primlerinin toplamda kişi başı 8 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. Oyunculara primleri ödendikten sonra ise 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.

OSIMHEN GEÇ DÖNEBİLİR

Kasımpaşa maçında sakatlanan Victor Osimhen, RFS'den sonra Alanyaspor maçını kaçırdı. Milli takımdan affını isteyen Nijeryalı yıldıza yoğun tedavi uygulanacak. Milli ara dönüşü Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Osimhen, bu maçta riske edilmeyebilir. Teknik heyet, 23 Ekim'deki Elfsborg veya 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde Osimhen'i sahada görmek istiyor.

BARIŞ ALPER'E DÜZELTME

Galatasaray'da son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Barış Alper Yılmaz'a zam yapılacak. 24 yaşındaki oyuncu, milli ara sonrasında düzeltme alacak. 1 milyon euro civarı kazanan Barış'ın maaşının 2 milyon euro'ya ulaşması bekleniyor. Anlaşmanın mali genel kurul sonrası devreye girmesi planlanıyor

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