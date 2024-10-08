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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin performansındaki düşüklük bir süredir hem sarı kırmızılı yönetimin hem de taraftarların gündemindeydi. Arjantinli oyuncunun ise milli ara kararı taraftarları ikiye böldü. İşte Mauro Icardi hakkında konuşulanlar ve flaş Wanda Nara iddiası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Performansı eleştiri alan Icardi'nin çok kötü oynadığı Alanya maçının bitiminde özel jetle ülkesi Arjantin'e gitmesi tartışma yaşattı.

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Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Bazı taraftarlar, "Takım izinli, ne var ki bunda?" derken, bazı taraftarlar ise, "Yeter artık, bıktık bu tatillerden" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Takvim'in haberine göre milli araya ligin zirvesinde giren Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması büyüyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Son dönemde gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Arjantinli yıldız, Alanya karşısında da beklentilerin çok uzağında kaldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Sahada kaldığı süre boyunca şut çekemeyen ve rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşabilen Icardi'nin maçın bitiminde tatile çıkması tartışmaları daha alevlendirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Alanyaspor maçı karşılaşması sonrası direkt havalimanına giden ve özel bir jetle ülkesi Arjantin'e uçan yıldız futbolcu taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sahada geziyorsun, maç bitiyor gezmeye gidiyorsun. Florya'da bireysel çalış kendini hazırla. Artık bu tatillerden bıktık" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Ancak bazı taraftarlar da Okan Buruk takıma 4 gün izin verdiği için Icardi'nin Kanarya Adaları'na gitmesini son derece normal karşıladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Taraftarlar, "Takım zaten izinli. İstediği yere gider" yorumunu yaptı. Okan Buruk da Icardi ile ilgili, "Fiziki olarak eksikleri var ama zamanla daha iyi olacak" demişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Rigas ve Alanyaspor karşısında oynadığı oyunla Galatasaray kariyerinde ilk kez tartışma konusu haline gelen Mauro Icardi'nin düşen performansı rakamlara da yansıdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Geçtiğimiz sezona fırtına gibi bir giriş yapan Arjantinli futbolcu ilk 10 resmi maçta takımına 10 gol, 1 asistlik katkı vermişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Icardi bu sezon ise tam tersi bir görüntüde. Şu ana kadar 10 resmi maçta 729 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldız sadece 3 gol atabilirken, 2 de asist yaptı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Süper Lig'de Hatayspor maçında penaltıdan ağları sarsan Icardi, Kasımpaşa önünde de ağları havalandırmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Tangocu diğer golünü ise Avrupa Ligi'nde PAOK ağlarına gönderdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

BERABER DÖNECEKLER!

Icardi'nin tatil için Kanarya Adaları'na uçmasının ardından farklı bir iddia da gündeme geldi.

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