Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin performansındaki düşüklük bir süredir hem sarı kırmızılı yönetimin hem de taraftarların gündemindeydi. Arjantinli oyuncunun ise milli ara kararı taraftarları ikiye böldü. İşte Mauro Icardi hakkında konuşulanlar ve flaş Wanda Nara iddiası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Son dönemde gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Arjantinli yıldız, Alanya karşısında da beklentilerin çok uzağında kaldı.
Sahada kaldığı süre boyunca şut çekemeyen ve rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşabilen Icardi'nin maçın bitiminde tatile çıkması tartışmaları daha alevlendirdi.
Alanyaspor maçı karşılaşması sonrası direkt havalimanına giden ve özel bir jetle ülkesi Arjantin'e uçan yıldız futbolcu taraftarları kızdırdı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sahada geziyorsun, maç bitiyor gezmeye gidiyorsun. Florya'da bireysel çalış kendini hazırla. Artık bu tatillerden bıktık" ifadesini kullandı.
Ancak bazı taraftarlar da Okan Buruk takıma 4 gün izin verdiği için Icardi'nin Kanarya Adaları'na gitmesini son derece normal karşıladı.
Taraftarlar, "Takım zaten izinli. İstediği yere gider" yorumunu yaptı. Okan Buruk da Icardi ile ilgili, "Fiziki olarak eksikleri var ama zamanla daha iyi olacak" demişti.
Rigas ve Alanyaspor karşısında oynadığı oyunla Galatasaray kariyerinde ilk kez tartışma konusu haline gelen Mauro Icardi'nin düşen performansı rakamlara da yansıdı.
Geçtiğimiz sezona fırtına gibi bir giriş yapan Arjantinli futbolcu ilk 10 resmi maçta takımına 10 gol, 1 asistlik katkı vermişti.
Icardi bu sezon ise tam tersi bir görüntüde. Şu ana kadar 10 resmi maçta 729 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldız sadece 3 gol atabilirken, 2 de asist yaptı.
Süper Lig'de Hatayspor maçında penaltıdan ağları sarsan Icardi, Kasımpaşa önünde de ağları havalandırmıştı.
Tangocu diğer golünü ise Avrupa Ligi'nde PAOK ağlarına gönderdi.
BERABER DÖNECEKLER!
Icardi'nin tatil için Kanarya Adaları'na uçmasının ardından farklı bir iddia da gündeme geldi.
Arjantinli futbolcunun bir süredir ayrı olduğu eşi Wanda Nara ile İspanya'da bir araya geleceği ve burada barıştıktan sonra beraber İstanbul'a dönecekleri öne sürülüyor.
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