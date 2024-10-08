Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması! Taraftarlar ikiye bölündü

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sahada geziyorsun, maç bitiyor gezmeye gidiyorsun. Florya'da bireysel çalış kendini hazırla. Artık bu tatillerden bıktık" ifadesini kullandı.

Ancak bazı taraftarlar da Okan Buruk takıma 4 gün izin verdiği için Icardi'nin Kanarya Adaları'na gitmesini son derece normal karşıladı.