Azmin zaferi Yunus

24 yaşındaki oyuncu, 2020'ye kadar 27 kez sarı-kırmızılı formayı giyerken; 2020-2022 arasını Adana Demirspor'da kiralık geçirmişti. Adana'da parlayan Yunus, geçen sezon ise Leicester City'de kiralıktı. İngiltere'de dönen genç oyuncu, bu sezona ise bambaşka bir başlangıç yaptı. İlk 11'in vazgeçilmezi olan Yunus, golleri adeta birer birer sıralamaya başladı.

Kerem Zaha, Tete ve Zaniolo gibi kanat oyuncunların takımdan ayrılmasının ardından Yunus, bulduğu şansı son derece iyi değerlendirdi. Alanyaspor maçında sahneye çıkan genç oyuncu, galibiyet golünü kaydetti. İlk 11'de forma giydiği 7 maçta 4 gol atmasını bildi. Avrupa Ligi'nde PAOK ve RFS ağlarını sarsan Yunus; ligde Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında gol buldu. Kısa sürede Okan Buruk'un yeni prensi oldu.