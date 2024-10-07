Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Hakemliğin bittiği nokta. Bu dakikadan sonra hakem olarak koşsan, sahada basmadık yer bırakmasan, fauller çalsan, sarı kartlar çıkarsan sana kim inanır, kim saygı duyar? Mertens'e kırmızıyı gösterememişsin, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu uyumuş, oralı bile olmamış! Biz daha neyi konuşacağız? 72'de Balkovec'i kaçıran, arkada kalan Abdülkerim'in hareketi bariz gol şansı. Bunu sahada hakem verecek ama VAR'a yaslanıyor. Eğer Balkovec kendini attı diyorsan bas sarıyı, zaten sarısı var, ikinci sarıdan at. Çekmelerin tutmaların şiddetine sahada hakem karar veriyor ama tabii sahada hakem varsa... Uzatmalarda faulü vermiyorsun sonra Muslera'ya sarı gösteriyorsun. Oyunu bozan hakem olarak sensin... Hakemliği yönetenler; jet hızıyla talimatları kişiye özel değiştirip, FIFA hakemi yapıyorsunuz ya, farkında mısınız bilmem ama jet hızıyla ülke hakemliğini bitiriyorsunuz. Deneyim kazanmadan, majör hatalarına rağmen bu genç hakemi böyle yüksek kalite maçlara vererek ülke futboluna ve kendisine büyük zarar veriyorsunuz.

Son haftalarda attığı gollerle yıldızlaşan ve Galatasaray'a hayat veren Yunus Akgün, dün de jeneriklik bir gol attı ve 3 puanı getirdi. Maç boyunca çok çalıştı, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Galatasaray'da bu sezon Yunus Akgün'ü çok fazla konuşacağız belli ki... Alanyaspor maçın ilk yarısında ne hücum yapabildi ne de savunma! Oysa karşısında yorgun ve moralsiz bir Galatasaray vardı. Galatasaray adına maçın en iyilerinden biri de İsmail Jakobs'tu. Müthiş bir sol bek performansı ortaya koydu. Rakip oyunculara adeta nefes aldırmadı. Gabriel Sara çok çalıştı, orta alanı Torreira ile ayakta tuttu. Mertens yorgun savaşçı gibiydi. Maçın son bölümünde oyundan çıkan İcardi, sahada kaldığı süre içinde arı gibi çalıştı ama herkes İcardi'den gol beklediği için Arjantinli yıldızı eleştiriyor. Bence İcardi çok şey yapıyor takımı adına sahada.