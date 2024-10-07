Aslan'ın yıldızı

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, performansıyla alkışları toplamaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, dün akşam Alanyaspor karşısında kaydettiği şık golle bir kez daha adından söz ettirmesini bildi. Son dönemdeki çıkışıyla kariyerinin en iyi performansına imza atan Yunus Akgün, son 6 resmi mücadelede 3 gol atmayı başardı. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep, PAOK, RFS ve Alanyaspor filelerini sarsan yıldız oyuncu müthiş bir çıkış yakaladı.

EN YÜKSEK SAYISINA ULAŞTI

Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Leicester City takımında kiralık geçiren ve Championship'te şampiyonluk kazanan Yunus Akgün, yeniden geri döndüğü Galatasaray'da takımın yıldızlaşan isimleri arasında yer aldı. Başarılı futbolcu, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü Alanyaspor'a attı. Böylece Yunus, Galatasaray kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını şimdiden eşitledi. Genç futbolcu, en son 2018- 2019 sezonunda yine Galatasaray formasıyla bir sezonda 4 gol atmayı başarmıştı.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

3 puanın mimarı Yunus Akgün, "Lider biziz. Her şey bizim elimizde. Taraftarlarımız bize destek olsunlar. Onları mahcup etmeyeceğiz" dedi.

"BİRAZ YORGUNUM"

Yunus Akgün'ün golünde asisti yapan Gabriel Sara "Çok iyi performans sergiledik. Yeniden kazanmak güzel. Çok maç oynadık, biraz yorgunum. Milli arada ailemle İstanbul'da vakit geçireceğiz" dedi.