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Haberler Galatasaray

Yeni hikayeler yazacağız

Galatasaray Kulübünün 119. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Yeni hikayeler yazacağız

Galatasaray Kulübünün 119. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Galatasaray Lisesi'nde konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bir asırdan uzun süre önce bu kulübü 'Türk olmayan takımları yenmek.' hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu hedefte ilerlemeye ve Galatasaray'ı bizden sonra gelecek kardeşlerimize en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti. Galatasaray'ın herkesin gurur duyacağı başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini dile getiren Özbek, şunları kaydetti: Galatasaray şanlı tarihiyle, fikri hür, vicdanı hür duruşuyla bu ülkenin gururudur. Her branşta önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın herkesin gurur duyacağı başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Her zaferimizle daha büyüyüp, daha güçleneceğiz. Galatasaray bundan sonra da Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek.

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