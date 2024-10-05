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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 2.haftasında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Letonya'da 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla yetindi. Cimbom'da Kasımpaşa maçı sonrası RFS karşısında da alınan kötü skor radikal kararları da beraberinde getirmek üzere. Bu doğrultuda Galatasaray'da ocak ayında 6 futbolcuyla birden yolların ayrılacağı belirtildi. İşte o isimler ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 11:08
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Galatasaray, Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Aslan bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde puanını 4'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Cimbom ilk hafta evinde Yunan takımı PAOK'u 3-1'lik skorla yenmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

DRIES MERTENS 4. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızlılarda ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Müsabakanın 12. dakikasında Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydederken, bunların 3'ünü Süper Lig'de, 1'ini Avrupa Ligi'nde attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Maça 11'de başlayan Dries Mertens, 86. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

YUNUS AKGÜN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'da ikinci gol, Yunus Akgün'den geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Müsabakanın 38. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus'un ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Bu golle 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Mücadelede 11'de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Öte yandan Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı sonrası RFS maçından da alınan kötü skor moralleri bozdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Özellikle sarı kırmızılı taraftarların, teknik direktör Okan Buruk'a yoğun eleştirileri vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Cimbom'da üst üste alınan sonuçların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Galatasaray'da ocak ayında en az 6 oyuncuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

Yönetimin belirlenen 6 isimle kesin olarak yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

İŞTE O FUTBOLCULAR...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

EYÜP AYDIN

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

VICTOR NELSSON

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

ELIAS JELERT

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

YUSUF DEMİR

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...

HAKIM ZIYECH

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