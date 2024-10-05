TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...
Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 2.haftasında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Letonya'da 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla yetindi. Cimbom'da Kasımpaşa maçı sonrası RFS karşısında da alınan kötü skor radikal kararları da beraberinde getirmek üzere. Bu doğrultuda Galatasaray'da ocak ayında 6 futbolcuyla birden yolların ayrılacağı belirtildi. İşte o isimler ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Cimbom ilk hafta evinde Yunan takımı PAOK'u 3-1'lik skorla yenmişti.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak.
DRIES MERTENS 4. GOLÜNÜ ATTI
Sarı-kırmızlılarda ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti.
Müsabakanın 12. dakikasında Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.
37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydederken, bunların 3'ünü Süper Lig'de, 1'ini Avrupa Ligi'nde attı.
Maça 11'de başlayan Dries Mertens, 86. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.
YUNUS AKGÜN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Galatasaray'da ikinci gol, Yunus Akgün'den geldi.
Müsabakanın 38. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus'un ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
Bu golle 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 3. kez rakip fileleri havalandırdı.
Mücadelede 11'de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı sonrası RFS maçından da alınan kötü skor moralleri bozdu.
Özellikle sarı kırmızılı taraftarların, teknik direktör Okan Buruk'a yoğun eleştirileri vardı.
Cimbom'da üst üste alınan sonuçların ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da ocak ayında en az 6 oyuncuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.
Yönetimin belirlenen 6 isimle kesin olarak yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.
İŞTE O FUTBOLCULAR...
EYÜP AYDIN
VICTOR NELSSON
ELIAS JELERT
YUSUF DEMİR
HAKIM ZIYECH
KEREM DEMİRBAY
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