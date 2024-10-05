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Haberler Galatasaray

Rakipler farklı sonuçlar aynı

RFS karşısında Okan Buruk, oyuncu değişiklikleriyle yine sınıfta kaldı. Young Boys, Kopenhag ve S. Prag maçlarında da benzer hamleler yapan Buruk, üç rakibine karşı da kayıp yaşamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Rakipler farklı sonuçlar aynı

Galatasaray, RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik berabere ayrıldı. Okan Buruk da bu maçta yaptığı değişikliklerle sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk günden bu yana yaptığı değişikliklerle sıkça eleştirilen tecrübeli çalıştırıcı, kendinden zayıf rakipler karşısında yaptığı hamlelerde de başarısız oluyor. Buruk, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag, Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag ve bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Young Boys maçlarında da benzer hamleler yapıp kayıp yaşadı. Buruk, özellikle kapanan, kontratak oynayan takımlara karşı çözüm üretemiyor. Yaptığı değişiklikler ise ezber oluyor. Orta sahayı boşaltıp, hücumcuları oyuna sürüyor veya bekleri çıkarıp, kanat oyuncularını beke çekiyor. Özellikle de Barış Alper'i bu yönde kullanmaya calışıyor. 4 rakip karşısında da benzer hamleler yaptı ve bu rakiplere karşı zafer yaşayamadı.

ÇİFT FORVETLE OYNAYAMIYOR

Okan Buruk, kayıp yaşadığı maçların birçoğunda sahaya ikinci forveti sürdü kazanmak için ancak daha kötü sonuçlarla mücadelelerden ayrıldı. Çift forvetle çıktığı ya da oyun içinde hücum oyuncularını artırdığı maçlarda arkada boşluklar veren Okan Buruk'un birçok karşılaşmayı kazanamaması taraftarları da çileden çıkarmış durumda...

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