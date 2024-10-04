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Haberler Galatasaray

İdeal düzene döndü

RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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İdeal düzene döndü

RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti. Muslera cezası, Osimhen sakatlığı, Sallai UEFA listesinde yer almadığı için yoktu. Buruk, Kerem, Jelert ve Nelsson'u ise yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü. 4-2-3- 1'e dönen Galatasaray, ikinci yarıda bir kez daha çift forvetle sahadaydı. Fakat Okan Buruk'un düşündüğü sahaya yansımadı

MUSLERA destek verdi

YOUNG Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Fernando Muslera, dün takımı yalnız bıraktı. Uruguaylı eldiven, cezasına rağmen sarı-kırmızılı kafileyle Letonya'ya geldi. Takım arkadaşlarına destek oldu. Muslera'nın cezasının bitimine 1 maç kaldı.

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