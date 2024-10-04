GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer döneminde kiralık olarak İtalyan ekibi Napoli'den renklerine bağladığı Victor Osimhen, Kasımpaşa maçının ikinci devresinde maça devam edememiş ve ardından oyuncunun sakatlığı ile ilgili kulüpten resmi açıklama gelmişti. Nijeryalı oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 20:12 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 20:17
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Süper Lig'deki ilk gollerini kaydettiği Kasımpaşa maçında Nijeryalı yıldız, maçın ikinci yarısına sakatlanması sebebiyle devam edememişti.
Karşılaşmanın ardınan Galatasaray, yıldız oyuncunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.
Yetenekli santraforun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı.
Calcio Napoli 24'ün haberine göre Osimhen'in sahalara dönmesi 1,5 ayı bulabilir.
Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta 2 gol ve 4 asist katkısı sunmayı başarmıştı.
Oyuncunun devre arası yolculuğu ihtimalleri üzerine gelen bu haber ise taraftarlarda üzüntüye neden oldu.
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