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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer döneminde kiralık olarak İtalyan ekibi Napoli'den renklerine bağladığı Victor Osimhen, Kasımpaşa maçının ikinci devresinde maça devam edememiş ve ardından oyuncunun sakatlığı ile ilgili kulüpten resmi açıklama gelmişti. Nijeryalı oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 20:12 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 20:17
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine günler kala Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için kolları sıvamıştı.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Operasyonda başarıya ulaşan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncuyu 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladığını müjdelemişti.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Osimhen, 100 milyon Euro değeri ile Süper Lig'deki çoğu takımın piyasa değerinden daha değerli bir yıldız olmasıyla gündeme oturmuştu.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Süper Lig'deki ilk gollerini kaydettiği Kasımpaşa maçında Nijeryalı yıldız, maçın ikinci yarısına sakatlanması sebebiyle devam edememişti.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Karşılaşmanın ardınan Galatasaray, yıldız oyuncunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Yetenekli santraforun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Calcio Napoli 24'ün haberine göre Osimhen'in sahalara dönmesi 1,5 ayı bulabilir.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta 2 gol ve 4 asist katkısı sunmayı başarmıştı.

Galatasaray Haberleri | Victor Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Oyuncunun devre arası yolculuğu ihtimalleri üzerine gelen bu haber ise taraftarlarda üzüntüye neden oldu.

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